Що означає, якщо в оселі розбився посуд: народні прикмети

Що означає, якщо в оселі б'ється посуд

Битий посуд в домашньому господарстві має різні тлумачення, згідно з езотеричними віруваннями. Вважається, що кожна подія, якою б тривіальною вона не була, має своє значення.

Хоча це зазвичай асоціюється зі щастям, справа не така проста, як здається. Контекст, в якому розбивається тарілка чи чашка, відіграє вирішальну роль у визначенні її значення.

Якщо предмет вислизає з рук людини, яка займається бізнесом, вважається, що це передвіщає майбутню удачу, яка призведе до значного доходу. З іншого боку, падіння дитячого посуду розглядається як потенційна ознака невдачі або зурочення, що вплине на дитину.

Читайте також: Чи можуть батьки доїдати за дітьми: що кажуть народні прикмети

У випадку, коли у заміжньої жінки розбився порожній кухоль, що належить її чоловікові, є знаком потенційного суперника, який з'явиться на горизонті.

Предки також вірили, що якщо під час весілля якийсь посуд розбивався на безліч дрібних осколків, то це символізувало радісне і міцне спільне життя пари.

Важливо відзначити, що тримати в будинку битий посуд не рекомендується. Навіть якщо він має лише незначні відколи, бажано утилізувати такі предмети.

Нагадаємо, UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!