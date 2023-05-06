Що означає, якщо знайти два жовтки в яйці: розповідаємо українські прикмети

Прикмети та заборони відіграють важливу роль у формуванні культурної ідентичності та підтримці культурної наступності. UAportal підготував статтю, в якій розглядаються ці прикмети та їх значення в українській культурі.

Веселка

В українській культурі вважається, що веселка приносить удачу. Вони розглядаються як знак надії та процвітання. Вважається, що веселка – це міст між небом і землею, який приносить удачу тим, хто її бачить. В українському фольклорі вважається, що якщо побачити веселку на шляху до зустрічі, вона буде успішною.

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Птахи

Птахи також є важливою ознакою в українській культурі. Приліт птиці, особливо ластівки чи лелеки, вважається знаком удачі. Якщо ластівка збудує гніздо на вашій ділянці, вважається, що це принесе успіх вашій родині. Ластівки також асоціюються з приходом весни і вважаються знаком надії та нових починань.

Яйця

Яйця – ще одна важлива прикмета в українській культурі. Вважається, що вони символізують нове життя та зростання. В українській традиції вважається, що якщо розбити яйце та знайти два жовтки, то це знак удачі. Також вважається, що якщо подарувати комусь непарну кількість яєць, це принесе успіх.

Сіль

Сіль – всюдисущий символ української культури. Вважається, що вона має цілющі властивості і використовується в багатьох ритуалах. Також вважається, що якщо розсипати сіль, це принесе нещастя, якщо не кинути дрібку солі через ліве плече, щоб відігнати злих духів.

Часник

В українській культурі вважається, що часник має магічні властивості. Вважається, що він відлякує злих духів та захищає від хвороб. В українській традиції заведено вішати в хаті нитку часнику, щоб злякати злих духів. Також вважається, що якщо покласти часник під подушку, то снуватимуться солодкі сни.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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