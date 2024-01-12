Що означає, якщо білка перебігла дорогу: Народні прикмети

Коли мова заходить про традиційні забобони, більшість людей асоціюють невдачу або нещастя з чорною кішкою, яка перебігає їм дорогу. Однак мало хто задумується, що означає, коли це робить білка.

Незважаючи на те, що білка, яка здається нешкідливою і милою, перетинає ваш шлях, вона може бути зловісним знаком. UAportal розповідає про значення цієї маловідомої прикмети.

Якщо білка перебігає дорогу перед вами, це може свідчити про недобрий період часу. Будьте готові до потенційних проблем у різних сферах вашого життя, включаючи роботу, навчання, фінанси або особисті стосунки.

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Існують заходи, якими можна обійти цю прикмету.

1. Оберіть альтернативний маршрут

Подумайте про те, щоб піти іншою дорогою, щоб уникнути нещастя.

2. Дозвольте комусь іншому пройти першим

Зачекайте, поки інша людина перейде дорогу, перш ніж продовжувати рух.

3. Продовжуйте свій запланований маршрут

Як варіант, ви можете продовжувати йти запланованим маршрутом, однак деякі люди вважають, що важливо виконати невеликий ритуал. Наприклад, ви можете взяти з собою ґудзик або схрестити пальці, або навіть тричі сплюнути через ліве плече.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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