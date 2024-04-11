Що вирощувати на городі, щоб залучити процвітання та удачу: народні прикмети

Залучити процвітання та удачу – це бажання, яке поділяють багато людей. Дивно, але певні рослини, вирощені на вашій дачі, можуть вважатися символами багатства. UAportal розповідає про кілька таких рослин і те, як вони, за повір'ями, привертають до себе достаток і удачу.

Кріп

Кріп – це не просто чудова добавка до ароматних і смачних страв. За повір'ям, завдяки великій кількості насіння кріп символізує достаток. Предки приписували цій траві грошову магію.

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Якщо ви хочете залучити багатство за допомогою кропу, практика проста. Візьміть щіпку його насіння і заверніть їх у купюру. Закріпіть ниткою і покладіть в кишеню одягу. Найкраще вибрати час, коли Місяць зростає, щоб підвищити силу цієї процедури.

Вишня

Відома своїм ніжним і рясним цвітінням, а також смачними плодами, вишня також асоціюється з багатством і процвітанням. Дехто вірить, що гілочка або невеликий шматочок вишневої деревини може допомогти розвіяти грошові труднощі.

Калина

Ще одна рослина з потенційною фінансовою вигодою – калина. Вважається, що якщо старанно доглядати за нею, вона захищає оселю від хвороб і бідності. Для посилення ефекту можна додати гілочки калини, прикрашені ягодами, в інтер'єр вашої оселі.

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