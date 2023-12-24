Що ви не знали про зуби: 4 цікаві факти

Підтримка належної гігієни зубів за допомогою регулярного чищення щіткою, зубною ниткою та стоматологічних оглядів має важливе значення для запобігання захворюванням ротової порожнини. UAportal розповів деякі маловідомі факти про зуби, які зацікавлять кожного.

Міцність

Зуби – найміцніший орган у людському тілі. Зубна емаль конкурує за стійкістю навіть з деякими видами сталі. Цікаво, що досі не створено жодної синтетичної речовини, яка могла б повторити неймовірні властивості емалі.

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Кальцій

Ми часто асоціюємо кальцій зі здоров'ям кісток, але чи знаєте ви, що 99% цього важливого мінералу знаходиться в наших зубах? Коли жінка вагітна, стан її зубів може іноді погіршуватися, оскільки плід, що розвивається, використовує ці запаси кальцію для підтримки власного формування кісткової тканини.

Відтінки зубів

Хоча суспільство може підтримувати думку, що ідеально білі зуби є уособленням здоров'я зубів, німецькі вчені оскаржують це. Масштабні дослідження показали, що кожна людина має свій унікальний і здоровий відтінок зубів. Так само як різні відтінки шкіри або відбитки пальців, колір емалі є унікальною особливістю кожної людини.

Молочні зуби

Іноді немовлята народжуються з уже наявними молочними зубами, переважно на нижній щелепі. Ці зуби, як правило, мають ніжні корені і зазвичай потребують видалення, щоб запобігти шкоді для материнських грудей під час вигодовування. Примітно, що багато історичних особистостей, включаючи Наполеона і Гая Юлія Цезаря, прославилися завдяки надзвичайній вродженій "зубастості".

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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