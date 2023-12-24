Що варто знати про дизельний двигун: Його плюси та мінуси

Дизельні двигуни широко використовуються в різних сферах – від транспортних засобів до промислового обладнання. UAportal розповів детальніше про ці двигуни.

Плюси

1. Паливна ефективність

Дизельні двигуни відомі своєю чудовою паливною ефективністю. Вони споживають менше палива порівняно з бензиновими двигунами.

2. Довговічність

Дизельні двигуни спроєктовані так, щоб витримувати високий ступінь стиснення і великі навантаження, що робить їх дуже міцними і довговічними. Їх міцна конструкція дозволяє їм з легкістю справлятися з важкими умовами експлуатації.

3. Крутний момент

Дизельні двигуни забезпечують вищу продуктивність порівняно з бензиновими двигунами, що робить їх придатними для буксирування та перевезення. Підвищений крутний момент забезпечує краще прискорення і тягове зусилля.

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Мінуси

1. Шум і вібрація

Одним з недоліків дизельних двигунів є вищий рівень шуму та вібрації, який вони створюють у порівнянні з бензиновими двигунами. Це може призвести до менш комфортного і тихого водіння.

2. Викиди

Дизельні двигуни, як правило, викидають більшу кількість забруднюючих речовин, таких як оксиди азоту (NOx) і тверді частинки (РМ), що призводить до забруднення повітря. Це може мати негативний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини.

3. Вища початкова вартість

Дизельні двигуни зазвичай мають вищу ціну порівняно з бензиновими двигунами. Вартість придбання автомобіля з дизельним двигуном може бути стримуючим фактором для деяких покупців.

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