Що здатна зробити зубна паста: неочікувані застосування в повсякденному житті

Більшість з людей навіть не може собі уявити, які приховані можливості має зубна паста. UAportal підготував корисні лайфхаки з її використанням у побуті.

Очищення ювелірних прикрас

Для чищення срібних прикрас необхідно нанести невелику кількість зубної пасти на м'яку тканину. Акуратно втирайте суміш у річ, переконуючись, що вона повністю покриває всі потьмянілі ділянки.

Потім на кілька хвилин залиште прикрасу з пастою, щоб засіб встиг подіяти. Після цього виріб ретельно промийте водою і просушіть чистою серветкою. Після цього натріть річ полірувальною тканиною.

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Видалення пошкоджень

Ще один чудовий лайфхак з використанням пасти – видалення подряпин на компакт-дисках. Трохи засобу нанесіть на м'яку безворсову тканину і обережно потріть нею подряпини.

Злегка торкаючись, втирайте зубну пасту по прямій лінії від центру до краю компакт-диска. Потім залиште засіб на кілька хвилин, промийте диск та ретельно витріть чистою тканиною.

Чистка кросівок

Для чищення білих кросівок зубна паста може бути дуже ефективною. Нанесіть трохи цієї суміші на стару зубну щітку і почистіть нею підошву.

Після чищення зубну пасту залиште на кілька хвилин, а потім витріть вологою ганчіркою. Для кольорових кросівок слід провести точковий тест на невеликій непомітній ділянці, щоб переконатися, що засіб не вибілює колір.

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