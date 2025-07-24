Що варто знати про макове насіння: користь та потенційні ризики

1 серпня в Україні відзначатимуть Медовий Спас, або Маковія. До свята традиційно готують випічку з маковим насінням. Подивимося на переваги та ризики цього продукту.

Мак (Papaver smoniferum) століттями використовувався як традиційний лікарський засіб. Сама рослина походить зі Східного Середземномор'я, її квіти бувають різних кольорів, переважно білого, жовтого, фіалкового або пурпурового. Насіння невелике, кругле, від світло-сірого до чорного кольору, залежно від місця вирощування.

Насіння маку використовується у випічці та традиційних стравах по всьому світу. Вважається, що насіння та олія з нього допомагають лікувати головний біль, кашель, астму та безсоння.

Розглянемо нутрієнти, присутні у насінні маку, та які з його потенційних корисних впливів на здоров’я підтверджені результатами досліджень.

ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ

Як і більшість насіння, макове містить клітковину, рослинні жири та інші поживні речовини. Одна столова ложка (9 грамів) забезпечує 46 калорій, 1,6 грама білка, 3,7 грама жирів, 2,5 грама вуглеводів, 1,7 грама клітковини, 26% від добової норми марганцю, 16% міді, 10% кальцію, 7% магнію, 6% фосфору, 6% цинку, 6% тіаміну та 5% заліза.

Насіння маку особливо багате на марганець, який важливий для здоров'я кісток і згортання крові. Цей мінерал також допомагає організму засвоювати амінокислоти, жири та вуглеводи. Крім того, у насінні багато міді, необхідної для утворення сполучної тканини та транспортування заліза.

З насіння методом холодного віджиму отримують макову олію, що містить Омега-6 та Омега-9 жири, а також невелику кількість важливої альфа-ліноленової кислоти (ALA) – представника Омега-3 жирних кислот. Крім того, макове насіння та олія з нього є хорошим джерелом поліфенолів: антиоксидантів, які знижуть ризик серцевих захворювань.

ЗНЕБОЛЮВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

У рослині маку є морфін, кодеїн, тебаїн та інші алкалоїди опію, відомі своїми знеболювальними, заспокійливими та снодійними властивостями. Зазвичай ці сполуки містяться в молочно-білій рідині макової коробочки.

Насіння маку не містить опійних сполук, але може бути забруднене ними під час збору врожаю або в результаті пошкодження шкідниками. Перед тим, як потрапити на полиці супермаркетів, макове насіння зазвичай очищають. Неочищене макове насіння може містити опіоїди та має декілька ризиків для здоров'я, включаючи дуже серйозні.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СЕРЦЯ, ШКІРИ ТА ТРАВЛЕННЯ

Макова олія особливо багата на моно- та поліненасичені жири. Дослідження показують, що дієти, багаті на ненасичені жири, знижуть ризик серцевих нападів та інсультів на 17%. Втім, деякі наукові дані вказують на негативний вплив високого співвідношення Омега-6 до Омега-3, що асоціюється з підвищеним ризиком запалення та захворювань. Щоправда, існують досить суперечливі дані щодо подібного впливу.

Деякі дослідження показують, що жири в маковій олії при нанесенні на шкіру сприяють загоєнню ран, а також запобігають появі лускатих уражень.

Крім того, насіння маку багате на клітковину, яка покращує здоров'я кишківника та полегшує запор. Антиоксиданти, що містяться в цьому насінні, захищають клітини від пошкодження.

ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

Насіння маку, як правило, вважається безпечним, якщо купувати його у перевірених виробників та вживати в невеликих кількостях, наприклад, у випічці.

Тим не менш, є декілька ризиків, які слід врахувати.

Часто говорять про снодійні ефекти макового насіння. Молочний сік незрілого насіння маку дійсно містить опіоїдні сполуки, відомі своїми властивостями викликати сон. Тому виникло переконання, що маковий чай або тепле молоко, настояне на маковому насінні, є природним засобом від безсоння. Однак насіння маку в природі не містить опіумних сполук.

Доступне в продажу насіння очищають, воно може містити лише незначну кількість таких сполук, тому не справлятиме жодного ефекту в боротьбі з безсонням.

Немите макове насіння, маковий чай та продукти, що містять мак, які продаються як натуральні знеболювальні або снодійні засоби, можуть містити дози опіоїдів, достатні для того, щоб викликати залежність, передозування і навіть смерть. Тому їх вживання категорично не рекомендується.

Вживання макового насіння може дати позитивний результат тесту на наркотики. Наприклад, в сечі протягом 48 годин після його вживання можуть виявити невелику кількість кодеїну та морфіну. Це залежить від порогових значень, які використовує лабораторія, а також від концентрації опійних сполук, що залишилися після промивання насіння.

Макова олія може містити різну кількість опіоїдних сполук, залежно від насіння, яке використовується для її виготовлення. Як правило, вона вважається безпечною при нанесенні на шкіру. Проте, якщо є почервоніння, свербіж або біль, краще припинити її використання.

Отже, макове насіння багате на корисні рослинні сполуки та поживні речовини.

Проте неочищене макове насіння може містити різну кількість опіумних сполук, що мають ризики для здоров'я. Те насіння, яке продається в супермаркетах або додається в хлібобулочні вироби, вважається безпечним і, якщо й містить, то незначну кількість опіумних сполук.