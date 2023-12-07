Що зробити, аби взуття не ковзало: ефективні рішення

UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть вирішити проблему зі слизькою підошвою. Дізнайтеся, які існують методи, щоб запобігти ковзанню взуття.

Використовуйте накладки на взуття

Один з простих лайфхаків для уникнути ковзання взуття – це використання накладок на підошву. Ці клейкі накладки можна прикріпити до підошви, щоб забезпечити додаткове зчеплення з поверхнею.

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Спробуйте спреї для взуття

Ще одним ефективним методом є використання спреїв для взуття. Їх можна наносити на підошву, щоб створити тонке покриття, яке запобігає ковзанню. Покращуючи зчеплення, ці спреї допомагають зберігати стійкість при ходьбі на слизьких поверхнях.

Використовуйте наждачний папір

Економічно ефективне рішення, щоб уникнути ковзання – це використання наждачного паперу. Відріжте шматок паперу за розміром підошви та закріпіть його за допомогою клею для взуття. Груба поверхня наждачки забезпечує краще зчеплення.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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