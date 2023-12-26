Що приготувати смачного на вечерю: 5 страв які сподобаються кожному

Коли справа доходить до створення незабутньої сімейної атмосфери, ніщо не може зрівнятися зі смачною вечерею. UAportal розповів, про найкращі страви, які залишать усіх задоволеними та ситими.

Смажене куряче філе з картопляним пюре

Соковите та ніжне смажене куряче філе, приправлене спеціями, у поєднанні з вершковим домашнім картопляним пюре створює ідеальне поєднання.

Яловичина у фритюрі з жасминовим рисом

Свіжі овочі, ніжна яловичина та ароматні спеції – це справжнє свято для органів чуття. Спокусливий аромат часнику та імбиру, а також хрускіт овочів роблять цю страву незабутньою.

Спагеті Болоньєзе

Ця страва поєднує в собі спагеті аль денте з ароматним і ситним соусом Болоньєзе. Повільно приготована суміш яловичого фаршу, помідорів, цибулі, часнику та зелені створює приємний аромат, який наповнює кухню. Посипана тертим пармезаном і подана зі свіжоспеченим часниковим хлібом, ця страва ніколи не перестає радувати.

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Курячі енчілади з іспанським рисом

Ці сирні смаколики містять ніжне куряче м'ясо, загорнуте в кукурудзяні коржі, политі пікантним соусом енчілада та розплавленим сиром. Подається з пухким іспанським рисом на гарнір.

Тушкована яловичина зі здобними булочками

Ця смачна страва зігріває і серце, і шлунок. Ніжна яловичина, тушкована в ароматному бульйоні з овочами та зеленню, створює чудове поєднання смаків і текстур. Подана зі змащеними маслом булочками на гарнір, ця страва гарантує ситну трапезу.

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