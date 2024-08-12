Що пити та їсти вашому знаку зодиака: Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій та Риби

Ваша зодіакальна карта може підказати не лише, що чекає вас у майбутньому, а й яку їжу та напої варто включити у ваш раціон для максимального комфорту та задоволення. Кожен знак має свої особливі харчові переваги, які визначають, що саме їм найкраще підходить: від легких і здорових страв до специфічних напоїв. Деякі знаки можуть без проблем насолоджуватися пивом і іншими алкогольними напоями, тоді як інші повинні бути обережнішими через вплив на їхній організм. Врахуйте особливості знаків Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій та Риби, щоб мати гарне самопочуття і енергію.

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Терези

Терези, зазвичай, мають струнку фігуру, але їм потрібно стежити за питним режимом, щоб уникнути проблем з травленням. У раціоні мають бути морепродукти, прісноводна риба, бобові, коричневий рис і овочі, такі як помідори, кукурудза, морква і листова зелень. Фрукти, що підходять Терезам, включають яблука, банани, полуницю, грейпфрути та апельсини. Терези схильні до абстиненції, тому їм краще уникати алкоголю, замінюючи його джерельною водою або трав'яними чаями.

Скорпіон

Скорпіони зазвичай не мають проблем із зайвою вагою, але їм слід обмежити споживання жирних молочних продуктів і смаженої їжі. Краще вибирати легкі сири, нежирні кефіри, йогурти, а страви готувати шляхом запікання або варіння. Овочі, що підходять Скорпіонам, включають листову зелень, капусту, редьку, цибулю і часник. Що стосується м’яса, перевагу слід віддавати птиці та рибі. Скорпіонам підійде ром, як у чистому вигляді, так і в коктейлях.

Стрілець

Стрільці можуть насолоджуватися дичиною, різними видами риби, рідше яловичиною, свининою та птицею. Як гарнір слід вибирати сою, горох, рис, квасолю та сочевицю, обмежуючи споживання картоплі. Овочі й фрукти, такі як часник, цибуля, цибуля-порей і селера, корисні для цього знаку. Стрільцям краще уникати смаженої та жирної їжі, а також міцних спиртних напоїв. Ідеальним вибором є легке пиво.

Козеріг

Козероги мають стежити за питним режимом і вибирати продукти, багаті на йод, як-от риба, зокрема скумбрія, тунець, лосось, а також креветки і мідії. Овочі, такі як шпинат, селера і буряк, повинні бути невід’ємною частиною раціону. Гарніром можуть бути сочевиця і бобові. З м'яса варто вибирати індичку, баранину і нежирну яловичину. Для кращого травлення рекомендуються цитрусові, абрикоси та сливи. З алкоголю Козерогам краще вибирати горілку.

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Водолій

Водолії постійно в русі, тому їм легко підтримувати стрункість. Їм підходять риба, морепродукти, молочні продукти і нежирна яловичина. Велику користь приносять овочеві салати, оливки, редис і кабачки. Фрукти, такі як абрикоси, виноград і ананас, також добре підходять Водоліям. Вони люблять шоколад і мигдаль, що дозволяється завдяки їхній активності. В алкоголі Водолії віддають перевагу якісним спиртним напоям.

Риби

Риби не схильні до набору ваги, але їхній раціон повинен відповідати водному знаку. Основу раціону мають складати риба та морепродукти, доповнені птицею та індичкою. Овочі з високим вмістом фолієвої кислоти, як-от листова зелень, броколі, цибуля-порей, огірки і морська капуста, особливо корисні для Риб. Фрукти, такі як яблука, сливи і дині, також підходять. З алкоголю найкраще вибирати джин-тонік.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали знак зодіаку, який найбільше любить екстримальні розваги.

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