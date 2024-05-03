Що означає поява безпритульного кота у вашому домі

Люди часто приймають котів як частину своєї родини, цінуючи їхню лагідну, грайливу та ніжну вдачу. Однак відомо, що коти також приносять із собою різні ознаки, як позитивні, так і негативні. UAportal дізнався про кілька прикмет, які варто взяти до уваги.

Здоровий безпритульний кіт завітав до вас у гості

Бувають випадки, коли до людини підходить бездомний кіт, не обов'язково хворий, брудний або занедбаний. Кажуть, що ці котячі відвідувачі несуть звістку про благополуччя для людей, які пережили важкий період у житті. Вважається, що, даючи притулок такому бездомному, ви захищаєте себе від злих сил, несприятливої енергетики та катастроф.

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Хворий безпритульний кіт

Іноді хворий, поранений або страждаючий кіт може опинитися у вашому дворі. Замість того, щоб швидко прогнати його, простягніть руку допомоги і надайте необхідний догляд. Ігнорування його страждань може призвести до біди у вашому домі.

Говорять, що якщо не звертати уваги на страждаючого кота, то хтось із близьких вам людей може захворіти. Якщо кіт потрапляє в сім'ю, де є хвора людина, то вважається, що її здоров'я швидко покращиться.

Кіт з'являється після смерті близької людини

Час трауру може бути особливо важким. Безпритульні тварини можуть не здаватися важливими в такі моменти. Згідно з повір'ям, душа померлої людини може вселитися в тіло тварини, щоб попрощатися з близькими. Якщо після похорону ви зустрінете кота у своєму оточенні, нагодуйте його і дайте йому притулок – це символічний жест, який вшанує пам'ять померлого.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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