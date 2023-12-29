Що потрібно регулярно їсти, щоб врятувати шкіру від зморшок: порада дерматолога

Дерматолог Ніра, яка навчалася в Гарварді, поділилася на своїй сторінці TikTok ефективним методом боротьби зі зморшками. У своєму відео вона розповіла, що мигдаль може допомогти запобігти старінню шкіри.

Про це пише Ukr.media.

Вона згадала про 24-тижневе клінічне дослідження, в якому було показано, що у жінок, які споживали близько 400 калорій мигдалю на день (приблизно три жмені), спостерігалося значне зменшення зморшок на обличчі та гіперпігментації.

Мигдаль містить багато корисних речовин, які допомагають зберегти молодість шкіри. Так, він є багатим джерелом вітамінів Е, А, С, а також мінералів, таких як магній, калій, кальцій. Ці речовини мають антиоксидантні властивості, які захищають шкіру від пошкодження вільними радикалами.

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Крім того, мигдаль містить фітостероли, які допомагають утримувати вологу в шкірі. Це робить шкіру більш еластичною та пружною, що допомагає зменшити появу зморшок.

Дерматолог рекомендує вживати мигдаль у сирому вигляді, додавати його в салати, смузі або десерти.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити свою шкіру сяючою та гладкою.

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