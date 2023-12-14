Що потрібно зберігати в холодильнику окрім продуктів: Ви здивуєтесь

Коли йдеться про продукти, що швидко псуються, дуже важливо одразу після покупки помістити їх у холодильник, щоб запобігти харчовим захворюванням. Не залишайте такі продукти при кімнатній температурі більше ніж на дві години.

Тим не менш, існують предмети тривалого користування, які також можуть отримати користь від зберігання в холодильнику. UAportal розповідає про ці три речі.

1. Ліки

Дотримання інструкцій дуже важливе, особливо для ліків, які мають специфічні температурні вимоги. Багато ліків, включаючи мазі та капсули, можна зберігати тільки в холодильнику. Зазвичай полиці дверцят холодильника слугують ідеальними місцями для ліків. Зверніть увагу, що заморожування ліків може призвести до їх псування та втрати ефективності, тому дуже важливо уникати цього.

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2. Косметика

Хоча зазвичай рекомендується зберігати косметику при температурі нижче 25 градусів за Цельсієм, тепліші температури в приміщенні влітку можуть стати проблемою. У таких випадках бажано перенести певні косметичні засоби до холодильника. Поміщення лосьйонів, спреїв і кремів у прохолодне і темне місце, подалі від прямих сонячних променів, може допомогти продовжити їхній термін придатності.

3. Капронові колготки

Для тих, хто хоче продовжити термін служби капронових колготок і звести до мінімуму затягування і розтягування, є нетрадиційне рішення: заморозити їх. Поклавши колготки в упаковці в морозильну камеру і залишивши їх на ніч, ви можете зменшити ймовірність утворення зачіпок. Вранці дайте їм відтанути і висушіть при кімнатній температурі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

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