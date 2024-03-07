Що не можна робити з посудом: народні прикмети

Посуд відіграє важливу роль у кожній родині, оскільки є незамінним інструментом на кухні. Цікаво, що з ним пов'язано багато забобонів і прикмет, які передаються з покоління в покоління. UAportal розповів, що є два особливо популярні забобони, пов'язані з посудом.

Пусті тарілки

Уявіть собі – з наближенням різних свят ми часто отримуємо в якості подарунків чудові набори посуду. Іноді ми самі не можемо втриматися, щоб не придбати чудові чайні та кавові сервізи. Поява цих красивих предметів, безсумнівно, підвищує естетичну привабливість нашої кухні, створюючи теплу та затишну атмосферу.

Однак важливо розуміти, що такий посуд не призначений виключно для демонстрації. Якщо у вашій родині не часто влаштовуються чаювання або світські прийоми, які вимагають використання цих вишуканих наборів, вважається, що краще передати їх тому, хто їх по-справжньому цінує.

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Причина криється в переконанні, що такий посуд завжди повинен бути в обігу і підкреслювати своє призначення. Будь-яка недбалість у використанні цих розкішних предметів може негативно вплинути на фізичний та емоційний стан мешканців домівки.

Дефекти

З дитинства нас застерігали, що не можна вживати їжу чи напої з посуду, який має сколи та тріщини. Нас переконували, що його використання може призвести до нещастя та невдач у нашому житті.

Однак важливо розуміти, що це правило поширюється не лише на видимі сколи та тріщини. Під час користування посудом слід уникати будь-яких форм дефектів.

Наприклад, не слід використовувати вироби з вицвілими чи потьмянілими візерунками. Ідея цього забобону полягає в тому, щоб зберегти незайманий і гармонійний обідній досвід, вільний від будь-якої негативної енергії.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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