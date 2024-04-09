Що не можна робити перед дзеркалом: 5 речей, яких слід уникати

У повсякденному житті ми часто опиняємося перед дзеркалом, займаючись різними справами. UAportal розповів, що є певні моделі поведінки, яких слід уникати в ці моменти.

Утримайтеся від розмов та лайки перед дзеркалом через можливість появи невдачі. Згідно з повір'ями, люстерко має здатність поглинати та випромінювати енергію, тому бажано триматися подалі від негативних висловлювань.

Вважається, що сльози перед дзеркалом зберігають смуток у його відображенні, потенційно посилюючи негативні емоції та спрямовуючи їх назад. Бажано шукати розради і втіхи в іншому місці.

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Хоча розмова з дзеркалом можлива, вона часто може викликати почуття тривоги і невпевненості. Прийняття позитивних афірмацій і підтримуючих тверджень може покращити ваш настрій, але для змістовної розмови корисніше спілкуватися з живим співрозмовником.

Споживання їжі перед дзеркалом не рекомендується, адже це може призвести до того, що людина ненавмисно "з'їсть" свої позитивні риси, такі як розум, краса та успіх. Щоб зберегти ці якості, краще насолоджуватися їжею подалі від дзеркальних поверхонь.

Спати обличчям до дзеркала не рекомендують езотерики. Вважається, що вночі дзеркала потенційно можуть слугувати воротами в інші світи або навіть показувати надприродні сутності, такі як сам диявол.

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