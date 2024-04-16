Що не можна дарувати на день народження: народні прикмети

Що краще не дарувати на день народження

Згідно з народними повір'ями, існують подарунки, які не можна дарувати на день народження. Для людей, які вірять у забобони, отримання таких предметів може зіпсувати їхній особливий день. UAportal розповість, що краще не дарувати.

Гострі предмети

Згідно з народними прикметами, не рекомендується дарувати на день народження гострі предмети, такі як ножі, кинджали, сокири, виделки або ножиці. Вважається, що навколо їхніх гострих країв накопичується негативна енергія, яка може принести в життя іменинника неприємності, розбрат і конфлікти.

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Годинник

Ще одне табу серед подарунків на день народження – це годинник. Вважається, що він може призвести до розлуки або напружених стосунків між дарувальником і одержувачем. Зокрема, стосунки між людьми, які кохають одне одного, можуть закінчитися, коли подарований годинник перестане цокати.

Воскові свічки

Згідно з віруваннями наших предків, до ризикованих подарунків можна віднести воскові свічки. Вони вважали, що такий подарунок принесе нещастя і навіть може накликати біду на родину.

Антикваріат

Антикваріат, як і всі старі речі, можуть нести в собі енергетику попередніх власників. Вносячи такі предмети в дім іменинника, можна несвідомо запросити негативну енергію, хвороби та негаразди.

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