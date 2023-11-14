Що не варто ставити на заставку телефону: експерти радять бути обережними

Які заставки не варто ставити на телефон

Від улюблених сімейних фотографій до мальовничих пейзажів – ми любимо прикрашати екран зображеннями, які подобаються. Однак певні фото можуть притягувати у життя нещастя і горе. UAportal поділився списком заставок, яких слід уникати, щоб запобігти потенційним неприємностям.

Власні фотографії

Щоб уберегтися від неприємностей, фахівці радять утриматися від встановлення власної фотографії на заставку. Ця порада пояснюється тим, що негативна енергетика або злі наміри можуть легко вплинути на зображення, що призведе до негативних наслідків. Також рекомендується уникати фотографій, на яких погляд суб'єкта спрямований безпосередньо на камеру.

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Фотографія другої половинки

Слід бути обережним, обираючи заставки із зображенням другої половинки. Заздрість з боку інших може ненавмисно завдати шкоди щастю.

Фотографія дітей

Хоча це може бути мило, коли на заставці стоїть фотографія дітей, не рекомендується цього робити. Езотерики вважають, що чиста і ніжна енергія, якою володіють діти, може бути сприйнятливою для злого наміру.

Зображення природних явищ

Заставки із зображенням грози, блискавки, бурі, виверження вулканів і подібних катаклізмів несуть негативну енергетику. З часом такі зображення можуть притягувати у життя деструктивні проблеми, порушуючи спокій.

Зображення зруйнованих споруд

Категорично не рекомендується додавати фотографії, на яких зображені зруйновані споруди, фортеці або кладовища. Вважається, що ці зображення притягують небажані події та негативну енергетику.

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