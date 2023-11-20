Що не варто ставити на заставку телефону, щоб не нашкодити собі та своїм близьким

Сучасні технології стали невід'ємною частиною нашого життя, а смартфони супроводжують нас протягом усього дня. Однак, коли справа доходить до вибору заставки для телефону, важливо пам'ятати про певні повір'я та прикмети, щоб уникнути потенційної шкоди для себе та своїх близьких.

UAportal пропонує ознайомитися з деякими рекомендаціями щодо того, які фотографії не варто використовувати як заставки.

Фото власника смартфона

Починаючи з фото власника смартфона, вступають в дію специфічні заборони. По-перше, рекомендується уникати знімків, де людина дивиться прямо в камеру. Вважається, що такі зображення притягують невдачу і навіть хвороби.

Крім того, заставки, на яких власник виглядає сумним або переляканим, можуть негативно вплинути на загальний настрій. Цікаво, що ця думка підтверджується не лише забобонами, а й психологічними дослідженнями.

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Фотографії близьких людей

Щодо фотографій близьких людей, то тут є дві основні причини бути обережними. По-перше, є ризик накликати пристріт або викликати заздрість. Подібну пораду можна знайти в езотеричних вченнях, де з тих же причин не рекомендується класти фотографії близьких у гаманець.

По-друге, постійний вплив спільних фотографій може збільшити ймовірність помітити недоліки або недосконалості, що потенційно може призвести до розбіжностей і непорозумінь.

Зображення дітей

Ще один аспект, на який варто звернути увагу, – це зображення дітей на заставках. З давніх-давен вважалося, що новонароджених не можна показувати стороннім людям, а іноді навіть близьким родичам. Так само це правило стосується і використання дитячих фотографій в якості заставки на телефоні, якщо ми дотримуємося цих переконань.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати.

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