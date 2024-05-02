Що не варто чистити водою: 5 корисних порад від досвідчених домогосподарок

Хоча вода широко використовується як засіб для чищення, важливо розуміти, що вона підходить не для всіх предметів. Насправді її застосування може скоротити термін служби або зіпсувати їх зовнішній вигляд. Щоб забезпечити належний догляд, UAportal підготував п'ять порад, для прибирання вашого дому.

1. Дерев'яні меблі

Вода може спричинити розбухання та розтріскування поверхні дерев'яних меблів. Замість цього обирайте альтернативні методи очищення, такі як серветка з мікрофібри, лимонна олія або поліроль для меблів.

2. Шкіряні вироби

Щоб уникнути ризику появи тріщин, бажано використовувати спеціалізовані миючі засоби, розроблені спеціально для чищення шкіряних виробів. Вони допоможуть зберегти якість і зовнішній вигляд матеріалу.

3. Оксамит, велюр і замша

Спроба очистити ці делікатні тканини водою призведе до появи непривабливих розводів і навіть усадки. Найкращим методом для оксамиту, велюру та замші є використання щітки або пилососа в парі зі спеціалізованими засобами для чищення, призначеними для цих матеріалів.

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4. Комп'ютерні клавіатури

Рідина та електроніка ніколи не поєднуються, тому використовувати воду для чищення комп'ютерних клавіатур категорично не можна. Замість цього рекомендується використовувати м'яку тканину або спеціальні засоби для чищення, щоб ефективно видалити бруд і жир, не завдаючи шкоди пристроям.

5. Паркетна підлога

Потрапляння води на паркетну підлогу може призвести до несприятливих наслідків, таких як розбухання та зміна кольору з часом. Щоб зберегти елегантність і довговічність цих підлог, рекомендується регулярно використовувати швабри з мікрофібри.

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