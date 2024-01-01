Що нанести на дзеркало у ванній кімнаті, аби воно не запотівало: Поради для дому

Щоб запобігти запотіванню дзеркала у ванній кімнаті, варто використати кілька ефективних порад. Вони допоможуть зберегти його кришталево чистим навіть в умовах підвищеної вологості. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть прибрати конденсат з поверхні.

Використання крему для гоління

Щоб запобігти запотіванню дзеркал, можна нанести невелику кількість крему для гоління на дзеркало, а потім витерти його чистою ганчіркою. Це створює тонкий захисний шар на поверхні, який ефективно запобігає утворенню конденсату.

Читайте також: Чому після миття вікон залишаються розводи: пояснення експерта та ефективний мийний засіб

Оцет і розчин води

Альтернативний лайфхак полягає у створенні розчину шляхом змішування рівних частин води та оцту у пляшці з пульверизатором і нанесенні його на дзеркало. Після протирання дзеркала сухою ганчіркою цей природний засіб може ефективно запобігти накопиченню конденсату.

Метод з використанням фена

Менш традиційним методом боротьби з запотіванням дзеркал є використання фена. Для цього потрібно спрямувати фен на дзеркало на кілька секунд до і після душу. Завдяки тому, що дзеркало залишається сухим, конденсат буде менш активно збиратись на поверхні.

Нагадаємо, що у мережі показали легкий спосіб очищення меблів, використовуючи звичайні предмети, які є в кожного під рукою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!