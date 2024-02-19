Що на кухні можна відмити оцтом: 3 корисні лайфхаки

Зберігати наші кухонні предмети чистими може бути непростим завданням. Однак існує універсальний засіб, доступний у більшості домогосподарств, який може ефективно позбутися бруду – оцет. UAportal розповів, що застосування, швидка процедура та чудові результати роблять його універсальним засобом для чищення різних кухонних предметів.

1. Чайник

Чайники часто накопичують непривабливий наліт на своїх внутрішніх стінках. На щастя, оцет ефективно видаляє його. Для початку розведіть його у рівній кількості води і обережно залийте розчин у чайник, заповнивши його до максимального рівня.

Далі увімкніть чайник, але до того, як він закипить, вимкніть його і залиште без руху приблизно на годину. Потім знову нагрійте чайник і дайте йому закипіти. Після цього злийте розчин і наповніть чайник чистою водою, знову закип'ятивши її.

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2. Кавоварка

Для усунення нальоту та відкладень у кавоварці оцтовий розчин може творити чудеса. Змішайте одну частину оцту з двома частинами води і залийте розчин у кавоварку.

Запустіть її на звичайний цикл заварювання, без кавової гущі. Цей процес ефективно видалить будь-які відкладення, залишивши вашу кавоварку чистою і готовою до використання.

3. Мікрохвильова піч

Оцет також є зручним рішенням для боротьби з жиром та іншими забрудненнями, які накопичуються на стінках мікрохвильової печі. Просто поставте миску з оцтом у мікрохвильову піч і нагрійте її до кипіння. Пара, що утворюється, допоможе розпушити та розчинити залишки.

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