Що можна відчистити зубною пастою: 5 корисних порад

Зубна паста, відома своїми перевагами для гігієни порожнини рота, також може бути ефективним інструментом для вирішення поширених проблем у вашому домі. UAportal розповів, як її можна використати в побуті.

Змішувач

Вапняний наліт на хромованих змішувачах може бути особливо неприємним. Замість того, щоб покладатися на звичайні засоби для чищення, зубна паста може ефективно видалити вапняний наліт.

Для початку обережно нанесіть зубну пасту м'якою щіткою, намагаючись не пошкодити покриття. І як результат – блискучий змішувач без вапняного нальоту.

Сантехніка у ванній кімнаті

Хоча використання зубної пасти для очищення всієї ванни може бути недоцільним, вона може виявитися корисною для усунення жовтих плям на керамічних раковинах або унітазах. Пам'ятайте, що зубна паста не має дезінфікуючих властивостей, тому для оптимальної гігієни рекомендується використовувати більш ефективні засоби для чищення.

Дзеркала

Щоб досягти чистоти дзеркал без розводів, нанесіть невелику кількість зубної пасти на ганчірку і м'яко протріть поверхню. Дайте зубній пасті висохнути, перш ніж витирати її. Завдяки цьому методу ваше дзеркало не запітніє навіть після подальшого використання.

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Праска

В'їдливі плями на прасці можуть стати розчаруванням. Зубна паста приходить на допомогу в поєднанні з щіткою з м'якою щетиною. Просто нанесіть її на забруднені ділянки і ретельно змийте. І ви побачите, як підошва вашої праски повернеться до колишнього блиску.

Ущільнювачі

Ущільнювачі на дверцятах холодильника, а також на пральних і посудомийних машинах мають властивість з часом накопичувати бруд. На щастя, зубна паста та щітка можуть легко впоратися з цим накопиченням. Наносячи зубну пасту на ущільнювачі і м'яко чистячи, ви можете відновити їхню колишню якість.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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