Що краще захищає від світла: Жалюзі чи ролети

Коли справа доходить до вибору віконних конструкцій, рішення про ролети і жалюзі має вирішальне значення. UAportal розібрався, на що варто звернути увагу.

Вартість

Хоча ролети можуть мати вищу ціну, їх часто вважають цінною інвестицією, оскільки вони довговічні. З іншого боку, жалюзі, як правило, більш доступні, але можуть потребувати частішої заміни, що збільшує витрати.

Читайте також: Чим дешево утеплити старі вікна взимку: прості поради

Естетика

З точки зору естетики, ролетам часто віддають перевагу за їх незмінний зовнішній вигляд, який може покращити загальний естетичний вигляд приміщення. На відміну від них, жалюзі пропонують різноманітні стилі та дизайни, що робить їх універсальним варіантом для різних стилів інтер'єру.

Регулювання освітленості

Ролети забезпечують чудовий контроль освітленості, дозволяючи точно регулювати кількість світла, що потрапляє в приміщення. Їх суцільні панелі забезпечують ефективний захист від різкого сонячного світла і можуть сприяти теплоізоляції. Жалюзі своєю чергою забезпечують різний ступінь регулювання освітленості з можливістю нахилу ламелей, що дозволяє впливати на кількість світла, що потрапляє в кімнату.

Обслуговування та чистка

Ролети не потребують особливого догляду і легко чистяться вологою ганчіркою, що робить їх зручним варіантом. Жалюзі можуть потребувати частішого очищення, оскільки на ламелях може накопичуватися пил.

Нагадаємо, ми вже писали, як утеплити приміщення перед зимою за допомогою пінопласту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!