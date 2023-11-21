Що має бути в тривожній валізці: список найважливіших речей

Оскільки надзвичайні ситуації можуть виникнути в будь-який момент, важливо планувати заздалегідь і мати при собі необхідні речі, які можуть знадобитися. UAportal підготував статтю про те, що потрібно покласти в тривожну валізку, щоб бути готовим до будь-яких непередбачуваних ситуацій.

Упакуйте найважливіші документи

Вкрай важливо покласти в аварійну валізу найважливіші документи. Сюди входять документи, що посвідчують особу, такі як паспорт, водійські права та картки соціального страхування.

Також покладіть копії важливих документів, таких як свідоцтва про народження, страхові поліси та медичні картки. Ці документи підтвердять вашу особу і дозволять вам отримати доступ до необхідних ресурсів під час надзвичайної ситуації або евакуації.

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Припаси на випадок надзвичайної ситуації

Ще одним важливим аспектом вашої валізи на випадок надзвичайної ситуації є упаковка необхідних речей. Сюди повинні входити продукти, що не псуються, вода, аптечка, ліхтарик і додаткові батарейки.

Ці речі допоможуть вам протриматися в надзвичайній ситуації до прибуття допомоги. Крім того, покладіть ковдру і додатковий одяг для захисту і тепла.

Пристрої зв'язку

Пристрої зв'язку є життєво важливими під час надзвичайних ситуацій. Візьміть з собою повністю заряджений мобільний телефон і список контактних номерів на випадок надзвичайних ситуацій.

Крім того, візьміть з собою радіо на батарейках для отримання оновлень. Ці пристрої допоможуть вам залишатися на зв'язку та бути в курсі подій під час надзвичайної ситуації.

Засоби особистої гігієни та ліки

Не забудьте покласти в аварійну валізу предмети особистої гігієни, такі як туалетні приналежності, туалетний папір і дезінфікуючий засіб для рук. Переконайтеся, що у вас є достатня кількість ліків, що відпускаються за рецептом. Бажано мати список усіх ліків.

Важливі особисті речі

Нарешті, покладіть у валізу на випадок надзвичайної ситуації важливі особисті речі. Це може бути додаткова готівка, запасні ключі, фотокопія плану евакуації вашого будинку та список важливих контактів. Ці речі можуть забезпечити комфорт і допомогти зорієнтуватися в складних обставинах.

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