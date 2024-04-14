Що додати у воду, щоб квіти стояли довше

Що робити, щоб квіти у вазі стояли довше

Живі квіти завжди є гарним доповненням до будь-якого інтер'єру. Вони не тільки вносять певну гармонію в обстановку, але й піднімають настрій. UAportal розповідає, що допоможе зберегти квіти свіжими набагато довше.

Контролюйте кількість води

Перш за все, ніколи не залишайте букет без води. Купуючи квіти, попросіть, щоб їх упакували в окрему ємність з рідиною або загорніть стебла у вологі паперові рушники. Крім того, як тільки ви принесете букет додому, відразу ж поставте його у воду.

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Обрізайте стебла

Перед тим, як поставити квіти у вазу, важливо обрізати стебла. Зрізайте їх під кутом 45 градусів, приблизно на 3-5 см від низу. Це покращує поглинання води рослинами.

Додавайте добриво для квітів у воду

Зрізані квіти не мають доступу до поживних речовин з ґрунту. Щоб подовжити їхню свіжість, можна придбати порошок для живлення квітів. Також можна додати у вазу дрібку харчової соди (приблизно ¾ чайної ложки на літр води).

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