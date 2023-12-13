Що додати у ванну, аби покращити стан шкіри: 4 найкращі варіанти

Окрім заспокійливого ефекту, ванна також корисна для нашої нервової системи та здоров'я шкіри. UAportal підготував чотири чудових доповнення, які допоможуть вам покращити процес прийняття ванни та оздоровити шкіру.

1. Зелений чай

Зелений чай зазвичай асоціюється у нас зі схудненням і загальним поліпшенням здоров'я, але чи знали ви, що він також може творити чудеса з вашою шкірою? Додавання двох чашок зеленого чаю у ванну може допомогти запобігти передчасному старінню шкіри. Цей натуральний інгредієнт може похвалитися численними антиоксидантами, які сприяють здоровому кольору обличчя.

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2. Абрикосова олія

Якщо ви боретеся із сухістю шкіри, абрикосова олія – ідеальний вибір для вашого ритуалу прийняття ванни. Окрім того, що вона є чудовим засобом для догляду за шкірою взимку, додавання лише однієї столової ложки поживної олії здатне зволожити та відновити навіть найсухішу шкіру. Попрощайтеся з лущенням і привітайте гладеньку, зволожену шкіру.

3. Еліксир шавлії

Подібно до зеленого чаю, шавлія надає виняткові розслаблюючі властивості, зменшуючи нервову напругу та сприяючи кращому сну. Додавання шавлії у ванну, як і у випадку з зеленим чаєм, може забезпечити глибоке розслаблення. Крім того, шавлія має потужні антивікові властивості, сприяючи збереженню молодості та сяйва шкіри обличчя.

4. Ефірні олії

Покращіть свої відчуття від прийняття ванни, додавши до неї суміш ефірних олій. Ви можете експериментувати з різними комбінаціями залежно від ваших уподобань. Крім того, що ефірні олії живлять шкіру, вони ще й позитивно впливають на ваш настрій.

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