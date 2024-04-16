Що робити, якщо туш засохла: бʼюті-лайфхаки

Іноді трапляються ситуації, коли збираєшся нафарбуватись різко виявляєш, що туш засохла. UAportal поділився трьома способами, які допоможуть її відновити.

Краплі для очей

Один зі способів відновлення засохлої туші полягає у додаванні крапель для очей. Залийте трохи в тюбик і збовтайте. За потреби додайте ще.

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Окріп

Занурте закритий тюбик у чашку з гарячою водою і залиште на 5-10 хвилин. Віск у складі туші розм'якне і її знову можна використовувати.

Засіб для зняття макіяжу або тонер для обличчя

Якщо туш стала сухою, спробуйте додати кілька крапель засобу для зняття макіяжу або тонер для обличчя. Обов'язково перевірте чи немає спирту в складі.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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