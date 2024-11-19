Що робити, якщо дитина боїться сама залишатися вдома

Буває так, що батькам треба піти з дому, а взяти із собою дитину ну ніяк не виходить. Більшість дітей спокійно переносить короткочасну розлуку і навіть радіє відсутності контролю та можливості провести час так, як хочеться.

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Но что делать, если ребенок боится оставаться один дома? Давайте разберемся.

Почему дети боятся одиночества

Боязнь оставаться в одиночестве даже на короткое время может быть связана с такими причинами:

1. Ребенок не может долго находиться без мамы

Когда мама вне зоны доступа малыша, то есть он не чувствует ее присутствия, то ощущает тревогу. Физический разрыв с мамой провоцирует не сознательную мысль, а глубокий эмоциональный импульс. Это характерно для детей младше 3-4 лет.

Разлука с мамой воспринимается негативно на уровне инстинкта. Такие эмоциональные всплески задерживают взросление и развитие детей. Ну и, конечно же, доставляют дискомфорт родителям, которые вынуждены всегда быть в поле зрения малыша.

2. Неготовность к повышенной ответственности

Оставляя ребенка одного, родители хотят воспитать в них самостоятельность и независимость. Но потом задаются вопросом, почему же ребенок 5 лет боится оставаться один. Ответ прост: он не готов к этому.

Рядом со взрослыми ему комфортно и безопасно, а в одиночестве — тоскливо и страшно. Он понимает, что нужно делать что-то очень сложное: в буквальном смысле — следить за самим собой. Но пока не знает, как именно это сделать.

Психологи рекомендуют не оставлять одних детей младше 7-8 лет.

3. Расставание как наказание.

Если родители практиковали такой вид наказания, как тайм-аут (когда ребенка выводят в другую комнату, чтобы он подумал о своем поведении), то одиночество для него может ассоциироваться с наказанием. Разорвать эту устойчивую связь будет непросто, ведь в течение нескольких лет тайм-аут был эффективным инструментом угомонить малыша. А теперь длительность паузы увеличилась, да еще и мама не просто в соседней комнате, а ее вообще нет дома.

4. Дети иначе воспринимают временные отрезки.

Совсем не так, как взрослые, поскольку они по-другому ощущают течение времени. Что для взрослого всего лишь полчаса, для ребенка — временная пропасть. За эти несколько десятков минут взрослый человек может разве что приготовить яичницу, а ребенок переделает кучу дел, испачкается, устанет и даже уснет.

Вспомните, как реагировал ваш малыш, когда вы его забирали из детского сада последним. Наверняка он недовольно ныл или даже устраивал истерики из-за вашего 5-минутного опоздания. Потому что каждая из этих минут была наполнена тоскливым ожиданием и тянулась бесконечно долго.

Кстати, постоянные опоздания родителей могут стать причиной нежелания посещать детский сад.

5. Неприятие одиночества.

Речь не о том, что одиночество вызывает страх. Скорее, речь о неприятии этого состояния. Ребенок может совершенно не бояться оставаться без мамы. Но ему невыносимо трудно быть одному — скучно, неинтересно.

Но в какой момент возникает страх? Пережив несколько раз уход мамы из дома, ребенок боится повторения этой унылой паузы. Ожидание неминуемого одиночества его расстраивает и пугает.

6. Ребенок думает, что его бросили

Причем не бросили навсегда, а просто временно проигнорировали. Оставаясь дома один, он ощущает себя непричастным к хлопотам и делам, которыми заняты взрослые. У них свои дела, а у ребенка — лишь молчаливое созерцание захлопнувшейся двери.

Но ведь в большинстве случаев ребенок может составить отличную компанию — как во время визита к стоматологу, так и в походе за продуктами. Поэтому если есть малейшая возможность его не оставлять одного дома, лучше ею воспользоваться.

7. Чувство незащищенности

Оно возникает, когда между ребенком и родителями нет доверительных отношений и эмоциональной близости. А на доверии к маме и папе базируется целый спектр детских эмоций — чувства комфорта и безопасности, гармонии и умиротворения.

Маленький человечек пребывает в состоянии хронического стресса, и вынужденное одиночество лишь усугубляет его.

8. Запугивание

Мама пугала ребенка Бабайкой, чтобы тот поскорее заснул. Папа грозился, что из шкафа вылезет крокодил, если малыш полезет к полкам. А бабушка рассказывала, что в ванной живет Кикимора, поэтому с водой лучше не баловаться.

Интересно, как же ребенку после всего этого не бояться оставаться одному, и не просто в доме, а даже в своей комнате? Более того, дети могут пронести эти страхи через всю жизнь — навязанные образы чудовищ выльются во всевозможные фобии.