Що робити, аби одяг після прання виглядав так, неначе його щойно випрасували: дієві поради

Догляд за одягом – це не лише про чистоту, але й про його вигляд та стан після прання. Щойно випрана річ завжди виглядає свіжо, але з часом може втратити цю привабливість та виглядати пом'ятою навіть після використання праски. UAportal підготував кілька простих порад, які змусять ваш одяг, після прання, виглядати так, неначе його щойно випрасували.

Розвішуйте білизну

Щоб білизна виглядала як випрасувана, розвішуйте її на вішаках одразу після того, як витягнете з сушарки. Перед розвішуванням розгладьте складки руками.

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Спеціальний спрей

Якщо ви поспішаєте і хочете, щоб ваш одяг виглядав так, ніби його випрасували, спробуйте скористатися спреєм для розгладження.

Вологий рушник

Ще один спосіб зменшити зморшки - кинути вологий рушник у сушарку разом з речами. Волога з рушника допоможе розгладити зморшки і надасть вашому одягу щойно випрасуваного одягу.

Піклуйтесь про одяг

Зберігайте одяг так, щоб мінімізувати появу зморшок. Складайте або вішайте його одразу після прасування або відпарювання, щоб запобігти утворенню нових зморшок.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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