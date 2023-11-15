Що робити, аби білі шкарпетки не втратили колір під час прання: дієві поради

UAportal підготував матеріал про те, як правильно доглядати за білими шкарпетками, щоб зберегти їхній колір. Ми підготували 4 важливі поради про прання речей.

Використання холодної води

Бажано використовувати холодну воду для прання білих шкарпеток, оскільки гаряча вода може спричинити вицвітання кольору або розводи, в результаті чого шкарпетки виглядатимуть тьмяними або нерівномірними. Холодна вода допоможе зберегти ваші шкарпетки білими. Крім того, холодна вода м'якше впливає на тканину і зменшує ризик сідання шкарпеток.

Читайте також: Як легко випрати білі шкарпетки: корисні лайфхаки з оцтом та аспірином

Відокремлення білих шкарпеток

Ще одна порада – відокремлювати білі шкарпетки від іншого одягу під час прання. Це запобіжить перенесенню кольору з інших речей, особливо якщо вони яскравого кольору або були пофарбовані нещодавно.

Кладіть білі шкарпетки в окреме завантаження і періть їх разом, щоб зберегти цілісність кольору. Крім того, варто вивернути їх навиворіт.

Уникайте відбілювача

Хоча відбілювач є широко використовуваним засобом для чищення, краще уникати його для білих шкарпеток. Відбілювач може послабити волокна шкарпеток і призвести до пожовтіння або появи дірок.

Натомість обирайте м'який пральний порошок, спеціально розроблений для білих речей, і дотримуйтесь інструкцій з використання. Крім того, розгляньте можливість використання натуральних засобів для виведення плям, таких як лимонний сік або харчова сода для стійких плям.

Сушіння на повітрі в закритому приміщенні

Щоб додатково захистити колір ваших білих шкарпеток, уникайте використання сушарки і віддайте перевагу сушінню на повітрі. Надмірне нагрівання в сушарці може призвести до того, що шкарпетки зменшаться або втратять колір.

Розвісьте білі шкарпетки в затіненому місці, де вони зможуть висохнути на повітрі природним чином і зберегти свій яскравий колір. Крім того, не вичавлюйте шкарпетки занадто сильно, щоб запобігти розтягуванню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відбілити брудні шкарпетки без прання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !