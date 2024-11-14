Чізкейк з персиком: ніжний десерт з неперевершеним смаком

Пропоную приготувати ніжний десерт, що виглядає дуже ефектно, а на смак — неперевершений.

Для основи з пісочного тіста:

• Борошно пшеничне — 240 г;

• Масло вершкове — 90 г;

• Цукрова пудра — 100 г;

• Яйце — 1 шт;

• Сіль — 2 дрібки.

Для крамбла:

• Борошно — 50 г;

• Тростинний цукор — 40 г;

• Вершкове масло — 35 г.

Для чизкейка на форму 16 см:

• Вершковий сир — 400 г;

• Цукор — 100 г;

• Сметана — 40 г;

• Ванільний цукор;

• Яйце куряче — 1 шт;

• Персики.

Спосіб приготування:

1. В кухонній машині змішати борошно, масло, цукрову пудру та сіль. Додати яйце та змішати до однорідності.

2. Сформувати основу для чизкейку та випікати протягом 10-15 хвилин до золотого кольору. Витягти.

До речі, із залишків тіста можна зробити печиво.

3. Нарізати персик на скибки.

4. Змішати вершковий сир, цукор, сметану, ванільний цукор та яйця. Перемішати до однорідності.

5. На злегка запечену основу вилиту ½ сирної основи. Далі шар персика, і вилити залишок сирної основи. Зверху додати крамбл.

6. Випікати при температурі 160° до моменту, поки чизкейк не буде трястися. Дати охолонути в духовці.

Подавати краще охолодженим.

Зберігайте та обов'язково приготуйте для близьких.