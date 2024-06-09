Чотири стильні образи з джинсами та білою футболкою: одягайтеся зі смаком

Чотири стильні образи з джинсами та білою футболкою

Класичне поєднання джинсів і білої футболки, що має бути в гардеробі кожної жінки, є улюбленою річчю багатьох модниць. За допомогою кількох простих доповнень цей базовий набір можна перетворити на модні та неординарні образи. UAportal підготував чотири стильних варіанти:

Повсякденний варіант

Оберіть завужені джинси, білу футболку, кросівки та подовжений кардиган для універсального і практичного повсякденного образу. Доповніть образ сумочкою на довгому ремінці для додання стилю.

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Діловий образ

Створіть свій робочий образ, поєднавши вузькі чорні джинси з білою футболкою. Це поєднання випромінює класику та мінімалізм. Додайте чорні туфлі-човники, щоб справити незабутнє враження на колег.

Романтичний образ

Для побачення оберіть світло-блакитні вузькі джинси і білу футболку з м'яких тканин, що облягає фігуру. Доповніть образ однотонним яскравим довгим жакетом і босоніжками на шпильці, щоб додати елегантності.

Стиль кежуал

Візьміть на озброєння вуличну моду, обравши джинси з потертостями. Поєднайте білу футболку з клітчастою сорочкою, щоб створити бунтарський та оригінальний образ. Доповніть образ зручними кросівками для практичного і модного кежуал-стилю.

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