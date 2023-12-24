Чим замінити шампунь для миття волосся: Альтернативи

UAportal розповів про деякі нетрадиційні поради, які можуть бути ефективними у підтримці чистоти волосся. Розгляньмо ці альтернативні засоби, які допоможуть замінити шампунь, детальніше.

Скраб з харчової соди

Змішавши харчову соду з водою, можна приготувати пасту, яку потім потрібно нанести на шкіру голови масажними рухами. Поглинаючи надлишок жиру та усуваючи бруд, сода залишає волосся свіжим і чистим. Для збереження м'якості та слухняності волосся рекомендується ретельне ополіскування з подальшим застосуванням кондиціонера.

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Ополіскувач з яблучним оцтом

Приготуйте розчин, змішавши одну частину яблучного оцту з двома частинами води, і нанесіть суміш на волосся. М'який масаж шкіри голови цим розчином допомагає видалити забруднення і відновити природний блиск. Ретельно змийте водою, щоб волосся стало гладким і блискучим.

Шампунь з яєчним жовтком

Збийте жовток до утворення піни, а потім нанесіть його на шкіру голови масажними рухами. Багатий на білки яєчний жовток очистить і підживить волосся, зробить його м'яким і блискучим. Обов'язково ретельно змийте засіб теплою водою і нанесіть на волосся кондиціонер для додаткового зволоження.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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