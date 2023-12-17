Чим замінити магазинний кондиціонер для білизни: Поради досвідчених домогосподарок

Збереження свіжості та бездоганної чистоти білизни – завдання, яке цікавить багатьох. У пошуках ефективних, екологічно чистих методів багато досвідчених господинь віддають перевагу власноруч зробленим кондиціонерам для білизни. UAportal підготував три лайфхаки, що не лише збережуть ваші улюблені речі, але й зроблять процес прання приємнішим.

Простий ароматизований оцет

Щоб створити ароматизований домашній кондиціонер для білизни, можна змішати білий оцет з кількома краплями ефірної олії. Це допоможе пом'якшити тканину та усунути будь-які стійкі запахи. Крім того, ефірна олія додасть одягу чудового аромату.

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Посилювач з харчовою содою

Ви можете додати чашку харчової соди в засіб для прання. Ця добавка допоможе пом'якшити воду, покращити ефективність прального засобу та видалити складні плями, особливо з білих тканин.

Кондиціонер для волосся

Бюджетний варіант – використовувати кондиціонер для волосся як основу для домашнього ополіскувача для білизни. Змішавши його з водою і невеликою кількістю білого оцту, можна отримати розкішний пом'якшувальний розчин, який залишить одяг свіжим і ніжним.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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