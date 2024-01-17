Чим замінити картоплю у стравах: 4 корисніші альтернативи

UAportal розповів про те, чим можна замінити картоплю в різних стравах, ставлячи на перше місце користь для здоров'я і різноманітність кулінарних рішень. Дізнайтеся, які альтернативи можна використати.

Цвітна капуста

Цвітна капуста – універсальний овоч, який можна використовувати як низьковуглеводний замінник картоплі в різних стравах. З цвітної капусти можна приготувати пюре, приготувавши суцвіття на пару або відваривши їх, а потім розім'явши з невеликою кількістю вершкового масла та приправ.

Інший варіант – запекти цвітну капусту, щоб створити ароматну та поживну альтернативу смаженій картоплі, зберігаючи при цьому схожу текстуру та смак.

Батат

Батат є поживною та смачною заміною звичайної картоплі у багатьох стравах. З нього можна приготувати картоплю фрі або пюре.

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Ріпа та бруква

Ріпа і бруква – це коренеплоди, які можна використовувати як замінники картоплі в різних рецептах. Їх можна відварювати, робити пюре, смажити або використовувати в паніровці.

Бобові

Бобові, такі як нут, сочевиця та квасоля, можна використовувати як поживну та високобілкову заміну картоплі в різних стравах. Їх можна використовувати в супах, тушкованому м'ясі замість картоплі, додаючи до страв ситний і поживний елемент.

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