Чим відмити лінолеум до блиску: 3 ефективні лайфхаки

Коли справа доходить до того, щоб зробити ваш лінолеум блискучим, немає необхідності витрачатися на дорогі засоби для чищення. За допомогою кількох простих домашніх засобів ви легко досягнете неперевершених результатів. UAportal розповів про чотири прості та бюджетні лайфхаки.

1. Мильний розчин

На відміну від делікатного паркету, підлогу з лінолеуму можна мити мильним розчином. Тільки переконайтеся, що він не надто концентрований або гарячий. Ретельно очистивши лінолеум м'яким мильним розчином, ви зможете ефективно видалити бруд і жир.

2. Засіб для миття посуду та горілка

Для приготування миючого засобу вам знадобиться відро теплої води, столова ложка будь-якого засобу для миття посуду та склянка горілки. Ретельно змішайте їх разом, рівномірно перемішавши. Цей потужний розчин з легкістю впорається з будь-яким брудом або стійкими плямами на вашому лінолеумі.

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3. Молоко та оцет

Коли ви маєте справу плямами на лінолеумі, на допомогу може прийти комбінація води, молока та оцту. Приготуйте суміш води і молока у співвідношенні 1:1.

Нанесіть цей розчин безпосередньо на забруднену ділянку і дайте йому подіяти. Після того, як пляма розпушиться, обережно протріть місце оцтом.

4. Лляна олія

Щоб ефективно приховати подряпини на лінолеумі, використовуйте лляну олію. Для початку просочіть нею губку і нанесіть на подряпини. Дайте олії проникнути в подряпини на деякий час, а потім витріть надлишки сухою ганчіркою.

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