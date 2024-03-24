Чим може допомогти харчова сода у побуті: 5 корисних порад

Харчова сода є універсальним домашнім засобом, який можна використовувати, щоб спростити прибирання. Від ефективного очищення кухонних стільниць до видалення стійких плям – UAportal розповів про прості та економічно ефективні поради для використання харчової соди.

Кухонні стільниці

Харчова сода – ефективний і натуральний засіб для чищення кухонних стільниць. Щоб створити розчин для чищення, змішайте соду з водою до утворення пасти.

Нанесіть її на стільницю і залиште на кілька хвилин, а потім протріть вологою ганчіркою. Це допоможе видалити стійкі плями та бруд, залишивши вашу стільницю чистою та блискучою.

Усунення запахів в холодильнику

Харчова сода добре відома своєю здатністю поглинати запахи. Помістивши відкриту коробку з содою в холодильник, ви нейтралізуєте неприємні запахи та збережете свіжий аромат.

Засіб для чищення каналізації

Якщо у вас засмітився злив, скористайтеся харчовою содою. Насипте в каналізацію пів склянки соди, і додайте склянку оцту. Шипуча хімічна реакція, що утвориться в результаті, допоможе розщепити будь-які забруднення і прочистити засмічення.

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Боротьба з неприємним запахом на меблях

Посипте м'які меблі харчовою содою, щоб усунути будь-які затхлі запахи. Залиште приблизно на 15 хвилин, а потім пропилососьте.

Видалення стійких плям

Харчову соду можна використовувати для боротьби зі стійкими плямами на різних поверхнях. Для текстильних виробів, таких як килими або одяг, змішайте соду з водою до утворення злегка абразивної пасти та нанесіть її на пляму. Залиште на кілька хвилин, а потім прополощіть і виперіть, як зазвичай.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктівароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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