Чого слід уникати під час прання постільної білизни: 3 корисні поради

Збереження якості та довговічності постільної білизни має важливе значення, проте багато господинь несвідомо припускаються помилок, які псують тканину. UAportal розповів про три популярні помилки, яких слід уникати при пранні постільної білизни.

Прання разом з іншими речами

Однією з найпоширеніших помилок є завантаження постільної білизни в пральну машину разом з рушниками та іншими речами, схожими за кольором і складом тканини. Це може призвести до недостатнього полоскання, внаслідок чого тканини заплутуються і погано очищаються. Крім того, дуже важливо підтримувати температурний режим відповідно до складу тканини та використовуваних засобів для прання.

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Надмірне використання кондиціонера

Остерігайтеся надмірного використання кондиціонера для білизни. Багато досвідчених домогосподарок помітили, що кондиціонер для білизни має властивість затримуватися у волокнах, що призводить до того, що тканини стають жорсткішими.

Використання не того засобу для прання

Багато досвідчених господинь погоджуються, що використання прального гелю замість порошку дає кращі результати. Порошок, як правило, важче виполіскується з тканини, а також може викликати алергічні реакції, що потенційно загрожує проблемами зі здоров'ям.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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