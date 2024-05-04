Побутові хитрощі, які полегшать прибирання будинку

UAportal підготував поради, які допоможуть у побуті. Дізнайтеся кілька геніальних домашніх хитрощів, які спростять процедури прибирання.

Використовуйте лимон для чищення мікрохвильовки

Половинки лимона покладіть у миску і поставте у мікрохвильову піч на три хвилини. Пара, що утворюється від лимона і води, допоможе розпушити бруд, і його буде набагато легше відтерти.

Використовуйте фен для видалення водяних розводів

Фен встановіть на найнижчу температуру і тримайте на відстані кількох сантиметрів від водяного розводу. Процес потрібно продовжувати протягом декількох хвилин, поки пляма не зникне. Після цього можна нанести невелику кількість меблевої поліролі, щоб відновити блиск поверхні.

Використовуйте харчову соду, щоб освіжити килим

Харчова сода поглинає небажані запахи. Залишивши її на певний час, потім слід пропилососити, щоб килим пахнув свіжістю та був чистим. Бажано спочатку протестувати соду на невеликій, прихованій ділянці килима, щоб переконатися, що вона не спричинить знебарвлення.

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Використовуйте оцет для очищення душової лійки

Поліетиленовий пакет наповніть оцтом, а потім занурте в нього насадку для душу, закріпивши її гумкою. Її слід залишити на ніч, а вранці змити водою всі мінеральні відкладення. Після очищення через насадку слід пропустити гарячу воду, щоб усунути залишковий запах оцту.

Використовуйте кавову гущу для поглинання запахів з холодильника

Замість того, щоб викидати використану кавову гущу, її можна помістити в невелику миску в задній частині холодильника, щоб вона діяла як природний освіжувач. Кавова гуща поглине неприємні запахи.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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