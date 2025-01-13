Швидка вечеря за 150 грн: справжня знахідка для родини

Цей рецепт — справжня знахідка для смачної вечері всього за 150 грн!

Інгредієнти:

• Курячі стегна — 4 шт;

• Олія для смаження;

• Часник — 2 зубці;

• Макарони — 200 г;

• Курячий бульйон — 500 мл;

• Вершкове масло — 50 г;

• Сир — 50 г;

• Сіль, перець — на смак;

• Лавровий лист — 1 шт;

• Шпинат — 150 г.

Спосіб приготування:

1. Стегна обсмажте на невеликій кількості олії до золотистої скоринки з двох боків. Вийміть зі сковорідки.

2. Дрібно наріжте часник, додайте в сковорідку і злегка обсмажте.

3. Додайте макарони, нарізані шматочками стегна, і залийте бульйоном.

4. Покладіть вершкове масло, натертий сир, сіль, перець і лавровий лист. Накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні до майже повної готовності макаронів.

5. Наприкінці додайте шпинат, доведіть до готовності. Зверху натріть ще сир і подавайте до столу!