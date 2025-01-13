Швидка вечеря за 150 грн: справжня знахідка для родини
Цей рецепт — справжня знахідка для смачної вечері всього за 150 грн!
Інгредієнти:
• Курячі стегна — 4 шт;
• Олія для смаження;
• Часник — 2 зубці;
• Макарони — 200 г;
• Курячий бульйон — 500 мл;
• Вершкове масло — 50 г;
• Сир — 50 г;
• Сіль, перець — на смак;
• Лавровий лист — 1 шт;
• Шпинат — 150 г.
Спосіб приготування:
1. Стегна обсмажте на невеликій кількості олії до золотистої скоринки з двох боків. Вийміть зі сковорідки.
2. Дрібно наріжте часник, додайте в сковорідку і злегка обсмажте.
3. Додайте макарони, нарізані шматочками стегна, і залийте бульйоном.
4. Покладіть вершкове масло, натертий сир, сіль, перець і лавровий лист. Накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні до майже повної готовності макаронів.
5. Наприкінці додайте шпинат, доведіть до готовності. Зверху натріть ще сир і подавайте до столу!