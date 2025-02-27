Швидкий рецепт з печивом без випікання: смачний рецепт

Хочеться чогось смачного, але немає часу на випічку? У мене є рішення! Без зайвого клопоту і всього з кількох простих інгредієнтів. А на смак – як із найкращої кондитерської.

Ідеально для сімейного чаювання, гостей, або, коли хочеться чогось особливого.

Інгредієнти:

• Печиво – 250 г;

• Молоко – 500 г;

• Яйце куряче – 1 шт;

• Цукор – 2 ст.л;

• Ванільний цукор – 1 ч.л;

• Крохмаль кукурудзяний – 1 ст.л;

• Масло вершкове – 50 г.

Спосіб приготування:

1. Змішай яйце, цукор і крохмаль, збийте до однорідної консистенції.

2. Нагрійте молоко, але не доводьте до кипіння. Вливайте тонкою цівкою в яєчну суміш, постійно помішуючи.

3. Перемістіть суміш на середній вогонь і варіть, поки крем не загусне. Додайте вершкове масло, перемішайте і залиште охолоджуватися.

4. Викладіть десерт шарами: печиво – крем – печиво – крем.

5. Завершальний штрих – покрийте зверху розтопленим шоколадом.

Готово!