Швидкі методи видалення плюща: що варто знати

Плющ має певну привабливість у невеликих кількостях в садовому ландшафті. Однак ця витривала рослина швидко перетворюється на проблему. UAportal підготував поради для екологічної боротьби з ним.

Англійський плющ вважається однією з найбільш агресивних рослин, неконтрольоване розростання якого може завдати шкоди будь-якій ділянці. Усвідомлення його потенційної шкоди стає першочерговим, оскільки він може задушити дерева, поглинути інші рослини та забезпечити ідеальний притулок для гризунів.

Читайте також: Що зробити з яблунями, щоб плоди були величезними

Щоб позбутися цього непроханого гостя, існує зручний спосіб, який не передбачає виривання кожного окремого пагона плюща. Однак, перш ніж приступити до цієї роботи, необхідно використовувати відповідні засоби захисту, а саме рукавички та захисні окуляри.

Ключ до знищення англійського плюща полягає в тому, щоб спочатку зрізати або обірвати лозу. Для цього дуже ефективно використовувати секатор. Зрізання ліан з корінням призводить до швидкого в'янення.

Видалення плюща без особливих зусиль

Після успішного видалення ліан наступним кроком є використання хімікатів. Однак для тих, хто віддає перевагу нехімічному підходу, викорінення виявляється цілком простим завданням. Ефективною альтернативою є використання натурального спрею, що складається з білого оцту та мила для посуду.

Мило для посуду діє як поверхнево-активна речовина, що забезпечує прилипання оцту до плюща. Слід бути обережним, щоб не допустити випадкового контакту з іншими видами рослин. Оптимальним є застосування цієї суміші вдень, коли яскраво світить сонце і немає дощу протягом декількох днів. Після обробки плюща рекомендується зачекати кілька тижнів до остаточного викорінення.

Нагадаємо, експерти розказали, коли починати обприскувати дерева від шкідників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!