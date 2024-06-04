Швидко та ефективно: топ–поради для чистки шампурів та решіток гриля

Коли справа стосується підтримки чистоти, особливо мангалів та грилів, важливо знати ефективні методи збирання. UAportal зібрав прості поради щодо підтримки шампурів та решіток для барбекю в чистоті.

Замочування

Одним із ефективних методів є замочування мангала або гриля в розчині з рівних частин білого оцту та води. Потрібно залишити прилади щонайменше на 30 хвилин, щоб кислотність розщепила частинки їжі, що прилипли до них.

Після того, як вони просочаться, слід ретельно промити теплою водою з милом, а залишки оцту ретельно відтерти, щоб отримати чистий результат. Якщо забруднення все ж таки залишилися, процес можна повторити для більш ефективного очищення.

Харчова сода

Нанесіть суміш соди та води на шампури та решітки для гриля та залиште на 15–20 хвилин. М'який абразивний характер речовини допоможе видалити жир і кіптяву, що полегшить подальше відтирання стійких плям. Ретельне ополіскування повинне забезпечити чисту поверхню.

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Лимонно-сольовий скраб

Натуральний та ефективний спосіб очищення – розрізати навпіл лимон і посипати сторону, що розрізана, сіллю. Потім використовуйте його як скраб, злегка натискаючи на шампури та решітки для гриля.

Природна кислотність лимона в поєднанні з абразивним ефектом солі допомагає зняти залишки, що пригоріли, і жир. Після першого скраб слід залишити посуд на кілька хвилин у воді, потім ретельно вимити для досягнення найкращого результату.

Окріп

Вироби слід покласти в термостійкий посуд і залити гарячою водою, залишивши на кілька хвилин. Тепло допоможе розм'якшити прилиплу їжу, що полегшить її видалення за допомогою губки та ополіскування.

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