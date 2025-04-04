Бургери, які завжди врятують, коли прийшли гості

Якщо ви запросили друзів на вихідні, а їсти нема що... то цей рецепт вас врятує.

Інгредієнти:

• Бургерні булочки — 6 шт;

• Сир Моцарела — 300 г;

• Стегно куряче — 700 г;

• Соєвий соус — 4 ст.л;

• Паприка копчена — 1 ч.л;

• Теріякі — 2 ст.л;

• Цибуля синя — 1 шт;

• Перець болгарський — 1 шт;

• Сметана — 2 ст.л;

• Паприка — 1 ч.л;

• Зелена цибуля — 2 стріли;

• Масло вершкове — 20 г;

• Майонез, кетчуп.

Спосіб приготування:

1. Для соусу змішати майонез, кетчуп та ширирачу за бажанням.

2. Стегно куряче відварюємо до готовності. Коли води залишається на висоту 2 см, додаємо соєвий соус, теріякі, копчену паприку. Тушкуємо на малому вогні.

3. Виделкою робимо рване мʼясо.

4. У сковорідці обсмажуємо цибулю, перець, додаємо мʼясо і сметану. Перемішуємо та додаємо спеції за смаком.

5. Булочки розрізаємо навпіл та обсмажуємо на сухій пательні.

6. Викладаємо шарами: булочка, соус, мʼясна начинка, сир, зелена цибуля, соус, булочка.

7. Зверху булочки змастити вершковим маслом.

8. Запікати в духовці при 200° протягом 10-12 хвилин.

Зберігайте, готуйте і запрошуйте друзів на смачну вечерю.