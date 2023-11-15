Будуть блищати: як правильно доглядати за прикрасами

UAportal підготував три лайфхаки для догляду за золотими і срібними прикрасами. Ці прості та ефективні методи допоможуть відновити блиск ювелірних виробів.

Харчова сода та алюміній

Щоб привести до ладу свої золоті та срібні прикраси, можна використати харчову соду та алюмінієву фольгу. Почніть з того, що вистеліть невелику тарілку алюмінієвою фольгою, а потім покладіть на неї свої прикраси. Посипте прикраси содою. Потім обережно залийте прикраси окропом, щоб активізувати процес очищення.

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Оцет і розчин солі

Ще один ефективний лайфхак полягає у створенні розчину оцту і солі. Змішайте рівні частини білого оцту і солі, щоб зробити очищувальну суміш. Занурте прикраси в цей розчин приблизно на 15 хвилин, щоб оцет розчинив бруд і потемнів, а сіль діяла як абразив. Після цього промийте прикраси водою і витріть їх чистою ганчіркою, щоб надати їм блискучого вигляду.

Зубна паста

Використовуйте негелеву зубну пасту для чищення золотих і срібних прикрас. Нанесіть невелику кількість зубної пасти на м'яку тканину або зубну щітку і акуратно потріть прикраси, приділяючи особливу увагу потьмянілим ділянкам. Промийте прикраси водою і ретельно висушіть їх, щоб вони повернули колишній блиск.

Нагадаємо, часто прикраси зі срібла та деяка біжутерія починають тьмяніти і темнішати. Ми розповіли про легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

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