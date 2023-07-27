Будьте готові до втрат! Повня у Водолії вдарить по трьох знаках зодіаку

Повня у Водолії, яка відбудеться 1 серпня 2023 року, є непростим періодом і ознаменує собою інтенсивний період трансформації. Це одна з двох повней, які відбудуться цього місяця. Її називають осетровою, оскільки цей час вважався найвдалішим для вилову осетра.

За словами астрологів, повня – це час прощення та очищення. Місяць накопичує енергію, а Водолій, під знаком якого пройде повня, символізує відчуженість від емоцій. Багато хто відчує в цю дату, що кидається з крайності в крайність. Під особливим ударом можуть опинитися Тельці, Леви та Водолії.

Телець

Тельці відчуватимуть необхідність показати світові свій найкращий бік, але зіткнуться з вигорянням і острахом нового. Замість турбуватися про майбутнє, їм потрібно зосередитися на своїх сильних сторонах. Якщо важка робота ще не окупилася, не варто засмучуватися: просто докладіть більших зусиль.

Не ховайте голову у пісок. Виділіться з натовпу та покажіть, з чого ви зроблені. Скажіть "так" новим викликам. Вихід із зони комфорту буде обов'язковим для вашого зростання.

Лев

Левам доведеться прийняти той факт, що певні стосунки в житті закінчуються з природних причин. Розділ закривається, звільняючи місце для нової захоплюючої історії. Якщо ви ще не думали про це, повня відкриє вам гірку правду.

Замість того, щоб нарікати на минуле, подумайте про те, чого ви хочете від своїх майбутніх друзів та стосунків із другою половинкою. Ставте певні вимоги. Не погоджуйтеся на менше, ніж ви заслуговуєте.

Водолій

Оскільки Місяць знаходиться у вашому знаку, ви найсильніше відчуєте його інтенсивний вплив. Зіткнення з важкими емоціями цього разу буде неминучим. Повня змусить вас поринути вглиб себе. Це неймовірно перетворюючий етап, коли ви дізнаєтесь правду про свої бажання. Досі ви, можливо, ігнорували їх, намагаючись догодити іншим. Однак не чиніть опір своїм прихованим потребам.

Водолії повинні залишатися вірними своїм переконанням – це їхня суперсила. Відпустіть страх, і ви сягнете особистого та фінансового зростання. Дозвольте собі бути тимчасово безпорадними. Криза ідентичності змусить вас поставити собі найважливіші питання. Відповіді здивують вас та змінять ваше життя.

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