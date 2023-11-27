Будете здивовані: цікаві факти про слух

Слух відіграє важливу роль у зборі інформації про навколишній світ. Тому потрібно піклуватися про наш слух, оскільки він може бути легко пошкоджений, а відновлення не завжди гарантоване. UAportal підготував цікаві факти про нього.

Вуха – динамічні та унікальні

Подібно до носа, наші вуха продовжують рости протягом усього життя. Вуха кожної людини відрізняються один від одного.

Вплив шуму на здоров'я

Надмірний шум негативно впливає на імунну систему людини. Наукові дослідження виявили, що коли звук перевищує 65 децибелів, відбувається помітне збільшення частоти пульсу.

Більше того, коли гучність сягає понад 90 децибелів, це може навіть призвести до тахікардії. Тривожна статистика показує, що кожен третій відвідувач нічних клубів або людина, яка часто піддається впливу гучної музики, відчуває значне погіршення слуху протягом 4-5 років.

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Чутливий слух навіть уві сні

Наші вуха не припиняють свою роботу навіть під час періоду спокою, продовжуючи сприймати звуки. Однак під час сну наш мозок вибірково ігнорує ці звуки, підкреслюючи важливість фільтрації непотрібного шуму під час дрімоти.

Проблеми зі слухом, пов'язані з шумом

Сильний вплив шуму залишається однією з основних причин проблем зі слухом. Люди, які працюють у шумному середовищі, наприклад, на заводах або в інших місцях, де рівень шуму залишається стабільно високим, мають підвищений ризик погіршення слуху.

Гендерні відмінності в слухових здібностях

Загалом, жінки, як правило, мають кращий слух порівняно з чоловіками. Однак чоловіки демонструють кращі здібності до розпізнавання відстані та напрямку джерел звуку.

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