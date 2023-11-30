Будете вражені: топ-5 найдивніших свят у світі

UAportal розповідає про найоригінальніші свята з усього світу. Від масових боїв помідорами до катання сирних коліс – ці святкування не схожі ні на що, що ви коли-небудь бачили.

La Tomatina в Іспанії

La Tomatina – це щорічна подія, що проходить у містечку Буньоль, де учасники беруть участь у масовому помідорному бою. Тисячі людей збираються на вулицях, щоб кидатися стиглими помідорами один в одного. Це унікальне свято розпочалося в 1945 році і з того часу стало популярною подією, що приваблює туристів з усього світу.

"Сирні перегони" в Глостерширі (Англія)

Ця своєрідна традиція полягає в тому, що учасники котять колесо з сиром з крутого пагорба. Мета – зловити сир, але нахил пагорба робить це майже неможливим, в результаті чого учасники падають і котяться за сиром. Подія проводиться щорічно протягом століть і приваблює як місцевих жителів, так і туристів, які прагнуть побачити це незвичне видовище.

"Фестиваль грязі Борьонг" у Південній Кореї

Цей унікальний фестиваль відзначає користь грязей, організовуючи різноманітні активності та події, пов'язані з грязями. Учасники беруть участь у боротьбі в багнюці, ковзанні в багнюці і навіть малюють багнюкою. Фестиваль має на меті популяризувати косметичні властивості грязей регіону Борьонг, приваблюючи відвідувачів з усього світу, які люблять мазатись грязями і насолоджуватися їх лікувальними властивостями.

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"Хадака Мацурі" або "Фестиваль голих" в Японії

У цьому традиційному святі беруть участь тисячі чоловіків, одягнених лише в натільні сорочки, які змагаються, щоб схопити священні предмети і забезпечити собі удачу на весь рік. Фестиваль відбувається взимку, і учасники не зважають на низькі температури, штовхаючись і борючись за бажані предмети.

"Ніч редиски" в Оахаці, Мексика

Ця щорічна подія відбувається 23 грудня і полягає у вирізанні скульптур з редиски. Учасники демонструють свою креативність та майстерність, перетворюючи звичайні редиски на вражаючі витвори мистецтва. Подія приваблює як місцевих жителів, так і туристів, яких вражають вигадливі конструкції та яскраві кольори.

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