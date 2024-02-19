Буде білосніжним: Як легко вибілити жовте підвіконня

Жовті підвіконня є поширеною проблемою. Від натуральних рішень до комерційних засобів – UAportal розповів, як з цим боротися.

Оцет

Білий оцет – ефективний натуральний очищувач, який допоможе відбілити пожовкле підвіконня. Просто змішайте рівні частини води й оцту в пульверизаторі й розпиліть розчин на уражені ділянки. Залиште на кілька хвилин, а потім потріть щіткою або губкою. Промийте чистою водою і ретельно висушіть, щоб завершити процес.

Скраб з харчової соди

Харчова сода – ще один натуральний засіб для відбілювання жовтого підвіконня. Зробіть пасту, змішавши харчову соду з невеликою кількістю води. Нанесіть пасту на знебарвлені ділянки й залиште приблизно на 10 хвилин. Потім обережно потріть щіткою або губкою. Змийте водою і насухо витріть підвіконня.

Читайте також: Як прибрати пил, щоб він ще довго не осідав на меблях

Розчин перекису водню

Перекис водню можна використовувати для відбілювання жовтого підвіконня. Змішайте рівні частини перекису водню з водою і нанесіть розчин на уражені ділянки за допомогою губки або ганчірки. Залиште на кілька хвилин, а потім обережно потріть підвіконня.

Комерційні засоби

Існують також комерційні засоби для відбілювання та освітлення підвіконь. До складу цих засобів входять інгредієнти, які впливають на стійкі плями й видаляють їх. Уважно дотримуйтесь інструкцій на засобі, щоб досягти найкращих результатів.

Нагадаємо, ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!